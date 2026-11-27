1 of 4 वैभव सूर्यवंशी - फोटो : BCCI







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भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं। महज 15 साल की उम्र में बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके इस युवा बल्लेबाज को अब 2027 वनडे विश्व कप की टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट से वैभव को तीनों फॉर्मेट में मौका देने की अपील की है। उनका मानना है कि वैभव ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं।

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2 of 4 वैभव सूर्यवंशी - फोटो : BCCI

वैभव ने खेली थी ऐतिहासिक पारी

श्रीकांत का यह बयान वैभव सूर्यवंशी की उस ऐतिहासिक पारी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए। इस दौरान वैभव ने सिर्फ 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 28 छक्के और सात चौके लगाए। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।



अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने वैभव को ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें टेस्ट क्रिकेट में खिलाने को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो कम से कम उन्हें 15 सदस्यीय टीम में जगह जरूर देनी चाहिए। श्रीकांत ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में भी वैभव को मौका देने की वकालत की।



श्रीकांत ने कहा, वैभव तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। अगर आप उन्हें टेस्ट में नहीं खिलाना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन कम से कम उन्हें 15 सदस्यीय टीम में तो रखिए। अब इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। श्रीलंका वनडे खेलने आ रहा है, उन्हें मौका दीजिए। वैभव को टीम में शामिल कीजिए और श्रीलंका के खिलाफ वनडे खेलने दीजिए। अगर आप वास्तव में सूर्यवंशी को विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें 2027 विश्व कप में लेकर जाइए। उन्हें 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाइए। एक दिन वह अकेले दम पर आपको मैच जिताएंगे।

3 of 4 वैभव सूर्यवंशी - फोटो : Twitter

सचिन और विराट से तुलना कर क्या बोले?

श्रीकांत ने वैभव की बल्लेबाजी पर उठने वाले सवालों का भी जवाब दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वैभव की बल्लेबाजी में टाइमिंग से ज्यादा ताकत दिखाई देती है, लेकिन श्रीकांत इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वैभव के खेल में ताकत के साथ शानदार टाइमिंग और गजब का आत्मविश्वास भी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने वैभव की तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से करते हुए उन्हें क्रिकेट के भगवान का बेटा तक कह दिया।



उन्होंने कहा, जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ताकत काफी नहीं है। इसके लिए टाइमिंग भी जरूरी है। यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी कमाल का है। वह बल्लेबाजी करते समय बिल्कुल स्थिर और शांत नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह क्या कर रहे हैं। यह प्रतिभा असाधारण है। पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आए, फिर किंग विराट कोहली आए और अब क्रिकेट के भगवान का बेटा आया है।

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