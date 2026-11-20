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पीड़ित यात्री मृणाल सेन गुप्ता के मुताबिक, वह गुरुवार को अपनी मां सुदीपा सेनगुप्ता के साथ जमालपुर स्टेशन से हावड़ा जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हुए थे। दोनों सी-5 कोच में यात्रा कर रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने चावल, दाल और सब्जी का ऑर्डर दिया।खाना मिलने के बाद जब उन्होंने दाल देखी तो उसमें कीड़ा तैरता हुआ नजर आया। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। यात्री का आरोप है कि ट्रेन में परोसे गए भोजन की इस स्थिति ने उन्हें काफी परेशान किया।मृणाल सेन गुप्ता ने बताया कि दाल में कीड़ा मिलने के बाद उन्होंने ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों से शिकायत की। हालांकि, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यात्री के अनुसार, कर्मचारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे कुछ नहीं कर सकते। उन्हें विकल्प के तौर पर स्नैक्स खाने की सलाह दी गई। यात्री और उनकी मां ने भोजन नहीं किया और हावड़ा तक का सफर भूखे ही पूरा किया। मृणाल ने रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके मुताबिक तत्काल कोई राहत नहीं मिली।मामले पर मालदा रेलमंडल के सीनियर डीसीएम कार्तिक सिंह ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में आई है। उन्होंने बताया कि संबंधित ट्रेन का प्रबंधन हावड़ा डिवीजन के अधीन है। इसलिए वहां के सीनियर डीसीएम से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मामले में संबंधित कैटरिंग व्यवस्था की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।इस घटना के बाद वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और उसकी निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों की नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह की शिकायतों की नौबत न आए।यात्रियों ने मामले में जिम्मेदार कैटरिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई और भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की मांग की है। फिलहाल रेलवे की ओर से जांच के लिए संबंधित डिवीजन को आग्रह भेजा गया है। जांच के नतीजे और आगे की कार्रवाई पर यात्रियों की नजर रहेगी।