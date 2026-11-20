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पुराना किला में जुटेंगे 15 देशों के प्रतिनिधि

दिल्ली के पुराना किला में एससीओ सभ्यता संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 देशों की सभ्यताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। संवाद में महाभारत काल से लेकर 1200 ईस्वी तक के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य पेश किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान के मंत्री भी एससीओ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। विज्ञापन



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दिल्ली के पुराना किला में एससीओ सभ्यता संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 देशों की सभ्यताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। संवाद में महाभारत काल से लेकर 1200 ईस्वी तक के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य पेश किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान के मंत्री भी एससीओ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभ्यता संवाद को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और वैश्विक चुनौतियों जैसे अहम मुद्दों पर भारत का पक्ष रख सकते हैं।