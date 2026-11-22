विज्ञापन

दुनिया की प्रत्येक सभ्यता को समान सम्मान और अपनी बात रखने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अलग-अलग सभ्यताओं की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन सांस्कृतिक धरोहरों की अवैध तस्करी को रोकने की जरूरत है। एससीओ सदस्य देशों के बीच हुई चर्चाओं और उनके सुझावों को दस्तावेज में जगह दी गई है।

इस घोषणापत्र में मुख्य रूप से सभ्यताओं के बीच समानता और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। मंच में सदस्य देशों के बीच हुई चर्चा और उनके सुझावों के आधार पर यह दस्तावेज तैयार किया गया। इसमें जिन प्रमुख बातों पर जोर दिया गया, वे इस प्रकार हैं:-एससीओ का तीन दिवसीय सभ्यतागत संवाद कार्यक्रम दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसमें एससीओ के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक ने भी मंच में हिस्सा लिया। इस आयोजन के समापन के दौरान इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र को परिणाम दस्तावेज के रूप में सामने लाया गया।कार्यक्रम में पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक की मौजूदगी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने बताया कि भोज के दौरान भारतीय पक्ष के सदस्यों की पाकिस्तानी मंत्री के साथ बातचीत हुई थी। इसके अलावा मंच के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई। इस तरह कार्यक्रम के दौरान संपर्क तो हुआ, लेकिन इसे औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं कहा गया।केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने समापन सत्र से कुछ समय पहले बताया कि मंच के दौरान हुई चर्चाओं और एससीओ सदस्य देशों की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर परिणाम दस्तावेज तैयार किया गया है। इसे समापन सत्र में अपनाया गया। घोषणापत्र में सभ्यताओं को समान महत्व देने और सांस्कृतिक विरासत को अवैध तस्करी से बचाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है।