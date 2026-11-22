अमेरिकी टेक कंपनी एपल (Apple) के लिए भारत में कानूनी मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी जीजी टेक्नोलॉजीज ने आईफोन के 'नेमड्रॉप' फीचर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि एपल ने उसकी पेटेंट वाली तकनीक का इस्तेमाल अपने डिवाइस में किया है। स्टार्टअप ने इस मामले में करीब 1,500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। साथ ही भारत में नेमड्रॉप फीचर वाले आईफोन और एपल वॉच की बिक्री पर रोक लगाने की अपील भी की है। इस स्टार्टअप की स्थापना आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र ने की है।

क्या है पूरा मामला?

अमेरिका के सांता मोनिका में स्थित जीजी टेक्नोलॉजीज ने एपल पर उसके पेटेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कंपनी का दावा है कि एपल का नेमड्रॉप फीचर उसकी StayTouch ऐप में इस्तेमाल की गई तकनीक से मिलता-जुलता है। यह ऐप दो मोबाइल डिवाइस के बीच संपर्क जानकारी साझा करने की सुविधा देती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जीजी टेक्नोलॉजीज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 781 पन्नों की याचिका दाखिल की है। इसमें कंपनी ने 15 अरब रुपये यानी करीब 1,500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। इसके अलावा उसने अदालत से भारत में ऐसे आईफोन और एपल वॉच की बिक्री और आयात पर रोक लगाने की अपील की है, जिनमें नेमड्रॉप फीचर पहले से मौजूद है।

कंपनी का कहना है कि वह एपल के ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस में मौजूद इस फीचर के इस्तेमाल पर रोक चाहती है। हालांकि, अभी इस मामले में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, एपल ने इस मामले पर टेकक्रंच के सवालों का जवाब नहीं दिया है।

क्या है एपल का नेमड्रॉप फीचर?

एपल ने नेमड्रॉप फीचर को आईओएस 17 के साथ जून 2023 में पेश किया था। इसकी मदद से दो आईफोन यूजर अपने फोन को एक-दूसरे के करीब लाकर संपर्क जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके लिए फोन में किसी नंबर को मैन्युअल रूप से टाइप करने या अलग से पेयरिंग की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती।

यह फीचर एपल वॉच के चुनिंदा मॉडल में भी उपलब्ध है। कंपनी ने अक्टूबर 2023 में watchOS 10.1 के साथ इसे सपोर्ट करने वाले मॉडल में पेश किया था।

जीजी टेक्नोलॉजीज का आरोप है कि आसपास मौजूद डिवाइस के साथ बिना मैन्युअल पेयरिंग के संपर्क जानकारी साझा करने का तरीका उसके भारतीय पेटेंट के दायरे में आता है। कंपनी के मुताबिक, एपल का नेमड्रॉप इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है।

कब शुरू हुआ एपल और स्टार्टअप के बीच विवाद?

यह मामला एपल के नेमड्रॉप फीचर के लॉन्च होने से पहले का है। जीजी टेक्नोलॉजीज ने 2019 में StayTouch एप लॉन्च की थी। उसी साल कंपनी ने इस तकनीक के लिए अमेरिका में पेटेंट आवेदन भी किया था। इसके बाद 2021 में भारत में पेटेंट के लिए आवेदन किया गया, जिसे जुलाई 2024 में मंजूरी मिली।

कंपनी ने अप्रैल 2026 में भारत में एपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की थी। सितंबर में यह प्रक्रिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद अक्टूबर में कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया।

भारत में व्यावसायिक विवादों से जुड़े कई मामलों में अदालत जाने से पहले प्री-इंस्टीट्यूशन मेडिएशन यानी शुरुआती मध्यस्थता की प्रक्रिया जरूरी होती है। इसका उद्देश्य मुकदमे से पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशना है।

अमेरिका में भी एपल के खिलाफ कानूनी लड़ाई

जीजी टेक्नोलॉजीज ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी एपल के खिलाफ मुकदमा किया है। कंपनी ने अप्रैल 2026 में वहां संबंधित पेटेंट उल्लंघन के आरोप लगाए थे।

अगस्त में अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (ITC) ने कंपनी की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। स्टार्टअप अमेरिका में भी ऐसा आदेश चाहती है, जिससे कथित तौर पर पेटेंट का उल्लंघन करने वाले एपल डिवाइस के आयात और बिक्री पर रोक लगाई जा सके।

इसका मतलब है कि एपल को अब एक ही फीचर को लेकर दो बड़े बाजारों में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, दोनों देशों में मामलों की सुनवाई और जांच की प्रक्रिया अलग-अलग होगी।

कौन हैं जीजी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक गौरव गोयल?

जीजी टेक्नोलॉजीज की स्थापना 2018 में गौरव गोयल ने की थी। वह आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम कर चुके हैं।

कंपनी ने StayTouch एप को पारंपरिक बिजनेस कार्ड के डिजिटल विकल्प के रूप में तैयार किया था। इसकी मदद से यूजर अपने संपर्क की जानकारी दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

कंपनी का दावा है कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल एपल के नेमड्रॉप फीचर में किया गया है। हालांकि, इस आरोप पर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है।

एपल के लिए क्यों अहम है भारत का बाजार?