मांजरेकर ने वैभव की तारीफ के साथ उठाए सवाल

संजय मांजरेकर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव की पारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने माना कि युवा बल्लेबाज में कुछ खास बात है, लेकिन उनके मुताबिक इस तरह की पारियां सफेद गेंद के क्रिकेट में बल्लेबाजों के पक्ष में बढ़ते असंतुलन की याद दिलाती हैं।



मांजरेकर ने लिखा, 'इसमें कोई शक नहीं कि वैभव में कुछ खास है। लेकिन उन्होंने जो किया, वह इस बात की एक और याद दिलाता है कि सफेद गेंद का क्रिकेट किस हास्यास्पद स्तर पर पहुंच गया है। यह सोचना गलत है कि प्रशंसक यही देखना चाहते हैं। यह बल्ले और गेंद दोनों का खेल है, सिर्फ बल्ले का नहीं।'



There is something special about Vaibhav no doubt about that. But what he did is another reminder of the ridiculous stage white ball cricket has reached. It’s a fallacy to think that this is what fans want. It’s a game of bat & ball. Not just bat. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 25, 2026

Sanjay bhai, Vaibhav is special, no doubt. But every time a kid does something crazy you start with the “this is not what fans want” talk. Dude, the boy just smashed 204 off 53 with 28 sixes at 15. That innings was pure fire. People are hyped because this doesn’t happen every day. Bat-ball balance is a real issue, agreed. But stop turning every big knock into a lecture. Let the kid enjoy his moment yaar. Not every highlight has to be a problem. — GB (@GB80000) November 25, 2026

It wasn't a game where UAE scored 450 runs and India chased it down in 30 overs. UAE scored 250, and Vaibhav alone scored 204 of those. That was a ridiculous innings, and the pitch was taken out of equation. You should have watched the game man — Kshitij (@Kshitij070) November 25, 2026

This Is STUPID Dont take away from the Player! Didnt the other team only manage a 249? IT WAS SHEER VAIBHAV SURYAVANSHI AND HIS TALENT, his calibre that was responsible for what happened. This IS cricket. Let's just ENJOY IT. — CricketFlavors with Ruchika (@CricketFlavors) November 25, 2026

Oh dear God, not this again, especially in this tournament. The average first-innings scores at the two venues are 197 and 212. Even excluding lower-ranked teams, the average is only 236. Every batting unit, including India's, has struggled. Vaibhav himself found it difficult to get going against better attacks in the previous couple of games. This is incredible ability meeting weak opposition, smaller boundaries and the luck an innings like this needs. It isn't proof that white-ball cricket is flat. — Alagappan Vijayakumar (@IndianMourinho) November 25, 2026

With due respect Sanjay sir, it was a 50 over game, the opposition put a respectable total on the board, one of their batsmen got a hundred, Abhishek failed so did Prabhsimran! Sometimes something’s need to be applauded for just existing without bringing in filtering yardsticks! — Gagan Chawla (@toecrushrzzz) November 25, 2026

उनकी इस टिप्पणी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आधुनिक सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्लेबाजों को जरूरत से ज्यादा फायदा मिल रहा है और गेंदबाजों के लिए मुकाबला लगातार मुश्किल होता जा रहा है? फैंस ने भी सोशल मीडिया पर मांजरेकर को जवाब देते हुए कुछ दिलचस्प पोस्ट किए हैं।