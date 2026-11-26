राइजिंग स्टार एशिया कप: 28 छक्के जड़कर वैभव ने रचा इतिहास, पर संजय मांजरेकर ने क्यों कहा- फैंस यही नहीं चाहते?
वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी ने जहां क्रिकेट जगत को हैरान किया, वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज की एक टिप्पणी ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने युवा बल्लेबाज की प्रतिभा पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन आधुनिक क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर ऐसी बात कही है, जिसने बल्ले और गेंद के बीच संतुलन की चर्चा फिर तेज कर दी है।
विस्तार
भारतीय क्रिकेट में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। मंगलवार को यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर उन्होंने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। हालांकि, उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने वैभव की प्रतिभा की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्लेबाजों के बढ़ते दबदबे पर सवाल भी उठा दिए। उनकी टिप्पणी के बाद क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
मांजरेकर ने वैभव की तारीफ के साथ उठाए सवाल
संजय मांजरेकर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव की पारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने माना कि युवा बल्लेबाज में कुछ खास बात है, लेकिन उनके मुताबिक इस तरह की पारियां सफेद गेंद के क्रिकेट में बल्लेबाजों के पक्ष में बढ़ते असंतुलन की याद दिलाती हैं।
मांजरेकर ने लिखा, 'इसमें कोई शक नहीं कि वैभव में कुछ खास है। लेकिन उन्होंने जो किया, वह इस बात की एक और याद दिलाता है कि सफेद गेंद का क्रिकेट किस हास्यास्पद स्तर पर पहुंच गया है। यह सोचना गलत है कि प्रशंसक यही देखना चाहते हैं। यह बल्ले और गेंद दोनों का खेल है, सिर्फ बल्ले का नहीं।'
There is something special about Vaibhav no doubt about that. But what he did is another reminder of the ridiculous stage white ball cricket has reached. It’s a fallacy to think that this is what fans want. It’s a game of bat & ball. Not just bat.— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 25, 2026
उनकी इस टिप्पणी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आधुनिक सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्लेबाजों को जरूरत से ज्यादा फायदा मिल रहा है और गेंदबाजों के लिए मुकाबला लगातार मुश्किल होता जा रहा है? फैंस ने भी सोशल मीडिया पर मांजरेकर को जवाब देते हुए कुछ दिलचस्प पोस्ट किए हैं।
Sanjay bhai, Vaibhav is special, no doubt. But every time a kid does something crazy you start with the “this is not what fans want” talk. Dude, the boy just smashed 204 off 53 with 28 sixes at 15. That innings was pure fire. People are hyped because this doesn’t happen every day. Bat-ball balance is a real issue, agreed. But stop turning every big knock into a lecture. Let the kid enjoy his moment yaar. Not every highlight has to be a problem.— GB (@GB80000) November 25, 2026
It wasn't a game where UAE scored 450 runs and India chased it down in 30 overs. UAE scored 250, and Vaibhav alone scored 204 of those. That was a ridiculous innings, and the pitch was taken out of equation. You should have watched the game man— Kshitij (@Kshitij070) November 25, 2026
This Is STUPID Dont take away from the Player! Didnt the other team only manage a 249? IT WAS SHEER VAIBHAV SURYAVANSHI AND HIS TALENT, his calibre that was responsible for what happened. This IS cricket. Let's just ENJOY IT.— CricketFlavors with Ruchika (@CricketFlavors) November 25, 2026
Oh dear God, not this again, especially in this tournament. The average first-innings scores at the two venues are 197 and 212. Even excluding lower-ranked teams, the average is only 236. Every batting unit, including India's, has struggled. Vaibhav himself found it difficult to get going against better attacks in the previous couple of games. This is incredible ability meeting weak opposition, smaller boundaries and the luck an innings like this needs. It isn't proof that white-ball cricket is flat.— Alagappan Vijayakumar (@IndianMourinho) November 25, 2026
With due respect Sanjay sir, it was a 50 over game, the opposition put a respectable total on the board, one of their batsmen got a hundred, Abhishek failed so did Prabhsimran! Sometimes something’s need to be applauded for just existing without bringing in filtering yardsticks!— Gagan Chawla (@toecrushrzzz) November 25, 2026
53 गेंदों में दोहरा शतक, वैभव ने तोड़े कई रिकॉर्ड
वैभव ने मंगलवार को दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ इंडिया ए की ओर से खेलते हुए सिर्फ 53 गेंदों में नाबाद 204 रन बनाए थे। उनकी पारी में सात चौके और 28 छक्के शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।
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वैभव ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक बना।
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उन्होंने 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो इस प्रारूप में सबसे तेज दोहरा शतक है।
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28 छक्के लगाकर उन्होंने लिस्ट-ए की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया।
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उनका स्ट्राइक रेट 384.90 रहा, जो लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक है।
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उन्होंने अपना ही पिछला सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
वैभव की इस पारी ने एक बार फिर साबित किया कि वह बेहद कम उम्र में भी बड़े स्तर पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।
वैभव के लिए दोहा में यह पारी इसलिए भी खास रही, क्योंकि इससे पहले टूर्नामेंट के शुरुआती दो मुकाबलों में उनका बल्ला नहीं चला था। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 26 और पाकिस्तान ए के खिलाफ 11 रन बनाए थे। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी करते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ इंदौर में वह सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में यूएई के खिलाफ उनकी इस पारी ने शानदार वापसी का संकेत दिया।
वैभव ने बुधवार को बीसीसीआई की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए वीडियो में बताया कि यूएई के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले उन्होंने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह से करीब आधे घंटे तक बातचीत की थी। इस बातचीत से उन्हें अपनी बल्लेबाजी की एक तकनीकी कमी पहचानने में मदद मिली। वैभव ने युवराज को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि उन्होंने बल्लेबाजी से जुड़े कुछ तकनीकी सुझाव दिए और क्रीज पर ज्यादा समय बिताने की सलाह भी दी। अब इंडिया ए की टीम गुरुवार को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए से भिड़ेगी। इस मुकाबले में भी सभी की नजरें वैभव पर रहेंगी।