#WATCH | Mumbai: On 18 years of the 2008 Mumbai terror attacks, eyewitness Mohammad Taufiq Shaikh, aka 'Chhotu Chaiwala', says, 'It’s been 18 years, and I still haven’t been able to sleep. I didn’t know when Kasab arrived. I had gone to collect payment for some tea. There was a huge crowd. The officials told me, "Wait outside, come back later, kid." So, I stood outside. Suddenly, there was a sound—like firecrackers going off during Diwali. There was an India vs England match happening, so I thought India had won. But then I looked around—there were no police, no one in sight, just a stampede...I started shouting, "Run, a bomb has gone off"...I went inside, locked the gate, and alerted the officials...just then, someone walked in—I thought him to be a commando. But he shouted an expletive at me in Punjabi. He then took six steps back and fired three bullets. One hit a table, another shattered the glass, and the third ricocheted. I called my family to say, "This is the end for me..."