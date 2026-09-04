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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Dharamshala: Tibetan spiritual leader the Dalai Lama returns to McLeod Ganj; accorded a grand welcome at vario

धर्मशाला: तीन महीने बाद मैक्लोडगंज लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

Fri, 04 Sep 2026 03:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 03:52 PM IST
सार

 दिल्ली में घुटने की सफल सर्जरी और इसके बाद लद्दाख प्रवास पूरा करने के बाद शुक्रवार सुबह वह गगल हवाई अड्डे पहुंचे।  यहां से मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर तक उनके स्वागत में जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

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Dharamshala: Tibetan spiritual leader the Dalai Lama returns to McLeod Ganj; accorded a grand welcome at vario
मैक्लोडगंज लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। - फोटो : संवाद

विस्तार
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तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा शुक्रवार को करीब ढाई से तीन महीने बाद अपने स्थायी निवास मैक्लोडगंज लौट आए। दिल्ली में घुटने की सफल सर्जरी और इसके बाद लद्दाख प्रवास पूरा करने के बाद शुक्रवार सुबह वह गगल हवाई अड्डे पहुंचे। यहां से मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर तक उनके स्वागत में जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पारंपरिक खाता, अगरबत्तियों और पुष्पों के साथ लोगों ने धर्मगुरु का अभिनंदन किया। गगल हवाई अड्डे पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के वरिष्ठ अधिकारी, निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य, भिक्षु और बड़ी संख्या में स्थानीय अनुयायी दलाईलामा के स्वागत के लिए मौजूद रहे।

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हवाई अड्डे से मैक्लोडगंज तक सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ नजर आई। उल्लेखनीय है कि दलाईलामा जून माह में धर्मशाला से नई दिल्ली रवाना हुए थे। आठ जून को दिल्ली में उनके बाएं घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। स्वास्थ्य लाभ के बाद 28 जून को वह लेह पहुंचे और इसके बाद 69 दिन तक लद्दाख में रहे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक प्रवचन दिए, विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। दलाई लामा की वापसी पर मैक्लोडगंज में आस्था और उत्साह का माहौल था, लेकिन स्वागत मार्ग की बदहाली ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।
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धर्मशाला-मैक्लोडगंज मार्ग पर नेशनल हाईवे-503 में सेंट जॉन चर्च के पास सड़क पर गहरे गड्ढे नजर आए। वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति बन गई थी। प्रशासन की ओर से सड़क की मरम्मत न होने पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। लोगों ने फावड़े और तसले उठाए और गड्ढों में मिट्टी व मलबा डालकर सड़क को समतल किया। इसका मकसद था कि दलाई लामा के काफिले और उनके स्वागत के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो।

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