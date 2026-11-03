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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Deliberations begin on granting seniority and financial benefits to contractual employees following the dismis

हिमाचल: पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अनुबंध कर्मियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने पर मंथन शुरू

Tue, 03 Nov 2026 06:24 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 06:24 PM IST
सार

शीर्ष अदालत की ओर से सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है। 

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Deliberations begin on granting seniority and financial benefits to contractual employees following the dismis
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शीर्ष अदालत की ओर से सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा है, जो अदालत के फैसले के तहत इन लाभों के पात्र हो सकते हैं। फिलहाल सरकार के पास विभागवार पात्र कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

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 शिमला में मंगलवार को मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इसमें प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, प्रधान सचिव कार्मिक एम. सुधा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने विभागों को प्रभावित कर्मचारियों का नियुक्ति माध्यम, अनुबंध सेवाकाल, नियमितीकरण की तिथि और वर्तमान सेवा स्थिति सहित पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। आंकड़े मिलने के बाद ही पात्र कर्मचारियों की संख्या और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन हो सकेगा।

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