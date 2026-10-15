साइबर धोखाधड़ी: ईमेल में बदल दिए बैंक खाते, वन विकास निगम के छह कर्मियों का वेतन दूसरे खातों में जमा
वन विकास निगम के छह कर्मचारियों के सितंबर के वेतन के साढ़े तीन लाख रुपये दूसरों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में ई-मेल से भेजी गई वेतन सूची में छह कर्मचारियों के बैंक खाते और आईएफएससी कोड बदले पाए गए हैं।
विस्तार
राज्य वन विकास निगम के धर्मशाला वन कार्य मंडल में साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। निगम के छह कर्मचारियों के सितंबर के वेतन के साढ़े तीन लाख रुपये दूसरों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में ई-मेल से भेजी गई वेतन सूची में छह कर्मचारियों के बैंक खाते और आईएफएससी कोड बदले पाए गए हैं। आशंका है कि साइबर ठगों ने निगम की आधिकारिक ई-मेल हैक कर वारदात को अंजाम दिया। मंडलीय प्रबंधक की शिकायत पर धर्मशाला पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वन निगम के मंडलीय प्रबंधक अजय सिंह मीणा ने पुलिस को बताया कि 53 कर्मचारियों के सितंबर के वेतन भुगतान के लिए 19,87,958 रुपये का चेक जारी किया गया था। 30 सितंबर को चेक तैयार करने के बाद एक अक्तूबर की सुबह कर्मचारियों के बैंक खातों का विवरण आधिकारिक हस्ताक्षर और मुहर के साथ बैंक को भेजा गया। इसी दिन सुबह 11:20 बजे ई-मेल के माध्यम से भी खातों की सूची भेजी गई थी। शिकायत के अनुसार दोपहर बाद करीब तीन बजे बैंक ने ई-मेल प्राप्त न होने की सूचना दी।
इसके बाद लेखा शाखा के कंप्यूटर से दोबारा ई-मेल भेजी गई। बैंक को शाम चार बजे के बाद तीन ई-मेल प्राप्त हुईं। निगम की मूल सूची में सभी कर्मचारियों के बैंक खाते सही थे, लेकिन बैंक को मिली ई-मेल में छह कर्मचारियों के खाते और आईएफएससी कोड बदले हुए पाए गए। कार्यालय की ई-मेल में मिले एक संदेश के साथ संलग्न सूची में भी बैंक विवरण बदले हुए थे। इस ई-मेल का तकनीकी पता निगम की ओर से बैंक को भेजी गई मूल ई-मेल से अलग पाया गया।
12 अक्तूबर को वन निगम की शिकायत मिली थी। पुलिस जांच कर रही है कि ई-मेल में बैंक खातों का विवरण किसने बदला और वेतन किन खातों में जमा हुआ। - कुलभूषण वर्मा, पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा