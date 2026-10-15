खतरे का मिलेगा संकेत: घेपन झील में 13,450 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम

ऐसी झीलों के प्राकृतिक बांध कमजोर होने या टूटने से अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहने लगता है। इस घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (ग्लॉफ) कहा जाता है। इसमें पानी के साथ चट्टानें, मलबा और पत्थर भी तेजी से बहते हैं। इससे निचले इलाकों में जानमाल, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का जोखिम रहता है। ग्लॉफ की स्थिति में पानी और मलबे का तेज बहाव कम समय में बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करना संभावित आपदा के जोखिम को कम करने की दिशा में अहम पहल है। एसडीएम कुनिका एकर्स ने बताया कि घेपन झील की निगरानी के लिए सूबे का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित कर दिया गया है।