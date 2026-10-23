शिमला: सीएम सुक्खू बोले- हिमाचल को 2030 तक हेल्थ सेक्टर में देश का नंबर एक राज्य बनाने का लक्ष्य

सरकार ने अपने संसाधनों से नई मशीनरी खरीदी है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में अब एम्स स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के साथ आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करना स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुक्खू के अनुसार रोबोटिक सर्जरी पर करीब 1.20 लाख रुपये खर्च आता है, जबकि मरीजों से फिलहाल 30 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। एसआरशिप के तहत मिलने वाली राशि को 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बने।