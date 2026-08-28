Chamba News: सिहुंता में आज शुरू होंगी जोनल स्तरीय खेलें

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विधानसभा अध्यक्ष 28 अगस्त देर शाम को शिमला से सिहुंता पहुंचेंगे। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिहुंता में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों की जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष 30 अगस्त को बाद दोपहर सिहुंता से शिमला के लिए रवाना होंगे। संवाद

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सिहुंता (चंबा)। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 29 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिहुंता में छात्रों की जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे।