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Chamba News: काम के पैसे लेने गया युवक लापता, शिकायत दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 10:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 10 Oct 2026 10:34 PM IST
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Youth goes missing after going to collect payment for work; complaint lodged.
चंबा। बनीखेत क्षेत्र के बडेरू गांव निवासी मनोज कुमार बीते आठ अक्तूबर को बाथरी से लापता हो गया। परिजन उसकी तलाश हर संभव स्थान पर चुके हैं, लेकिन उसका कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा।
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बेटे के अचानक लापता होने से मायूस पिता कर्मचंद निवासी बडेरू ने पुलिस थाना डलहौजी में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार मनोज कुमार सरिया बांधने का काम करता है। आठ अक्तूबर को काम के पैसे लेने बाथरी गया था और शाम करीब चार बजे वहां से लापता हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि इस मामले की जांच एएसआई सुग्रीव सिंह को सौंपी गई है। पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। संवाद
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