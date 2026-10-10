Chamba News: विज्ञान की दुनिया खोजने पहाड़ों से मुंबई निकले चंबा के 12 होनहार

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तारामंडल से लेकर समुद्र तट तक देखेंगे नई दुनिया, प्रयोगों और खोजों को करीब से जानेंगेसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पहाड़ों के बीच पढ़ाई करने वाले चंबा के 12 विद्यार्थियों को अब विज्ञान की दुनिया को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।विज्ञान में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चयनित ये विद्यार्थी शनिवार को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए मुंबई रवाना हुए। 14 अक्तूबर तक चलने वाली इस यात्रा में विद्यार्थी विज्ञान, तकनीक और समुद्री दुनिया से रूबरू होंगे। उनके लिए यह सफर केवल घूमने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कक्षा में पढ़े विषयों को वास्तविक जीवन में समझने का अवसर भी बनेगा।समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के मार्गदर्शन में आयोजित इस भ्रमण में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की जिला समन्वयक सपना महाजन भी विद्यार्थियों के साथ गई हैं। जिले के भरमौर, लिल्ह, बैरागढ़, थुलेल, बाथरी, बगढार, पुखरी, खरगट, सिहुंता, कियाणी, सिढ़कुंड और शेरपुर क्षेत्रों से एक-एक विद्यार्थी का चयन किया गया है।मुंबई में विद्यार्थी तारामंडल, संग्रहालय और अन्य शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। यहां उन्हें विज्ञान और तकनीक से जुड़ी जानकारियां जुटाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और वाटर पार्क जैसे प्रमुख स्थलों को भी देखेंगे। हवाई यात्रा का अनुभव भी विद्यार्थियों के लिए इस भ्रमण को यादगार बनाएगा।समग्र शिक्षा की जिला परियोजना अधिकारी उपमा शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना तथा अनुभव आधारित शिक्षा से उनकी प्रतिभा निखारना है।