Chamba News: जिला युवा महोत्सव में प्रतिभा दिखाएंगे चंबा के युवा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोक नृत्य, लोकगीत और कविता लेखन में आजमा सकेंगे हुनरसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2027 के तहत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) के लिए जिला युवा महोत्सव का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा।जिला युवा सेवाएं एवं खेल कार्यालय पुलिस ग्राउंड बारगाह स्थित कार्यालय परिसर में इसका आयोजन करेगा। इसमें जिले के युवा पांच विधाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी रूपेश कुमार ने बताया कि नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोक नृत्य, लोकगीत और कविता लेखन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें वही युवा भाग ले सकेंगे, जिन्होंने 17 अगस्त 2026 तक 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 29 वर्ष के न हुए हों। प्रतिभागियों को 17 नवंबर को सुबह 10 बजे आधार कार्ड या दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र की छायाप्रति लेकर कार्यालय में पहुंचना होगा।चित्रकला प्रतियोगिता के लिए अपनी सामग्री स्वयं लानी होगी, जबकि ड्राइंग शीट और कविता लेखन के लिए कागज विभाग उपलब्ध करवाएगा। लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए पांच से आठ मिनट, नुक्कड़ नाटक के लिए सात मिनट और चित्रकला व कविता लेखन के लिए डेढ़ घंटे का समय तय किया गया है।सामूहिक लोक नृत्य और लोकगीत में प्रत्येक दल में 10 सदस्य शामिल होंगे। इनमें सात मुख्य प्रस्तुतकर्ता 15 से 29 वर्ष और तीन सहायक सदस्य 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। लोक नृत्य में पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। प्रतियोगिता में आने-जाने का किराया प्रतिभागियों को स्वयं वहन करना होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित युवाओं का यात्रा खर्च विभाग उठाएगा।