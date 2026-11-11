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Chamba News: रजिंडू के पांच गांवों में भालुओं की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत

Wed, 11 Nov 2026 10:41 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 11 Nov 2026 10:41 PM IST
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Villagers gripped by panic as bears appear in five villages of Rajindu
घास काटने जा रहीं महिलाओं और स्कूल जाते बच्चों ने देखे भालू
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अकेले घरों से निकलने में कतरा रहे लोग, वन विभाग जल्द भेजेगा टीम
संवाद न्यूज एजेंसी
साहो (चंबा)। ग्राम पंचायत रजिंडू के पांच गांवों के आसपास भालुओं की आवाजाही से ग्रामीण सहमे हुए हैं। मंगलवार को जंगल में घास काटने जा रहीं महिलाओं और स्कूल आने-जाने वाले बच्चों ने भालुओं को देखा।
इसके बाद से लोगों में डर बना हुआ है। ग्रामीण अकेले घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, जबकि अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है।
ग्रामीणों में सुरेश कुमार, चमन सिंह, रवि कुमार, हरीश, सुरेंद्र और नेकराज ने बताया कि द्रोबी, गाहला, खरगा, मुकलेली और बिनू गांवों के आसपास पिछले कुछ दिनों से भालू देखे जा रहे हैं। इन गांवों के बच्चे जंगल के रास्तों से होकर स्कूल पहुंचते हैं। वहीं, महिलाओं को पशुओं के लिए चारा जुटाने और घास काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। ऐसे में भालुओं से सामना होने का खतरा बना हुआ है।
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ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखने और रिहायशी बस्तियों के आसपास उनकी आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समय रहते उचित व्यवस्था की जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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उधर, मुख्य वन अरण्यपाल राकेश कुमार ने बताया कि जल्द ही गांव में विभागीय टीम भेजी जाएगी। टीम ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाव और उनके आमने-सामने आने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करेगी।
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