Chamba News: मिंजर मेला वेटर्न क्रिकेट में वेटर्न ए ने मारी बाजी
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:24 PM IST
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चंबा। ऐतिहासिक चौगान में मिंजर मेला वेटर्न क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें वेटर्न ए की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेटर्न बी को सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया।
पहले बल्लेबाजी वेटर्न बी की टीम ने की और निर्धारित 20 ओवर में 158 रन बनाए। कमल और मोनू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42-42 रन का योगदान दिया। वेटर्न ए से ओपी और नीलू ने एक-एक विकेट हासिल किया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेटर्न ए की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए महज तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में बल्ली ने अहम भूमिका निभाते हुए 95 रन की शानदार पारी खेली। चौणा ने 32 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर वेटर्न ए ने मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया। संवाद
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पहले बल्लेबाजी वेटर्न बी की टीम ने की और निर्धारित 20 ओवर में 158 रन बनाए। कमल और मोनू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42-42 रन का योगदान दिया। वेटर्न ए से ओपी और नीलू ने एक-एक विकेट हासिल किया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेटर्न ए की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए महज तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में बल्ली ने अहम भूमिका निभाते हुए 95 रन की शानदार पारी खेली। चौणा ने 32 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर वेटर्न ए ने मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया। संवाद
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