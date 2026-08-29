Chamba News: मिंजर मेला वेटर्न क्रिकेट में वेटर्न ए ने मारी बाजी

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पहले बल्लेबाजी वेटर्न बी की टीम ने की और निर्धारित 20 ओवर में 158 रन बनाए। कमल और मोनू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42-42 रन का योगदान दिया। वेटर्न ए से ओपी और नीलू ने एक-एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेटर्न ए की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए महज तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में बल्ली ने अहम भूमिका निभाते हुए 95 रन की शानदार पारी खेली। चौणा ने 32 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर वेटर्न ए ने मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया। संवाद