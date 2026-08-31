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मणिमहेश यात्रा 2026: छोटे शाही स्नान के लिए चंबा से भरमौर रवाना हुए हजारों शिव भक्त, 500 से ज्यादा वाहन निकले

Mon, 31 Aug 2026 11:18 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 31 Aug 2026 11:18 AM IST
सार

मणिमहेश यात्रा के छोटे शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को चंबा से भरमौर के लिए 500 से अधिक छोटे-बड़े वाहन रवाना हुए। डोडा और भद्रवाह से आए श्रद्धालुओं के जत्थों ने चंबा के चौगान में कुछ समय डेरा डालने के बाद भरमौर की ओर प्रस्थान किया। पंजाब और जम्मू-कश्मीर से भी श्रद्धालु दोपहिया वाहनों पर पहुंचे। रास्ते में भंडारे लगाकर यात्रियों की सेवा की गई।

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मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर पहुंचे श्रद्धालु। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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जन्माष्टमी के छोटे शाही स्नान को लेकर मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को चंबा से भरमौर की ओर 500 से अधिक छोटे-बड़े वाहन रवाना हुए। डोडा और भद्रवाह से श्रद्धालुओं के कई जत्थे भी चंबा पहुंचे और कुछ समय चौगान में ठहरने के बाद भरमौर के लिए रवाना हुए। इस दौरान हाईवे पर दोपहर से शाम तक श्रद्धालुओं के वाहनों की आवाजाही बनी रही। पंजाब और जम्मू-कश्मीर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोपहिया वाहनों पर मणिमहेश यात्रा के लिए रवाना हुए। वाहनों में सवार शिव भक्त भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए।

चौगान में डेरा डालकर भरमौर के लिए निकले जत्थे
डोडा और भद्रवाह से आए श्रद्धालुओं के जत्थों ने चंबा के चौगान में कुछ समय के लिए डेरा लगाया। विश्राम के बाद सभी श्रद्धालु भरमौर के लिए रवाना हुए। यात्रियों के लिए रास्ते में जगह-जगह सेवा और भंडारे भी लगाए जा रहे हैं। शनि मंदिर के पास लगाए गए भंडारे में श्रद्धालुओं ने भोजन और जलपान किया। इसके बाद वे अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हुए।

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छोटे शाही स्नान को लेकर बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़
जन्माष्टमी के छोटे शाही स्नान का समय नजदीक आने के साथ मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को चंबा से भरमौर जाने वाले मार्ग पर इसका असर साफ दिखाई दिया। डोडा और भद्रवाह से आए श्रद्धालुओं के जत्थे भी यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे भगवान शंकर के दर्शन और पवित्र डल झील में स्नान के लिए मणिमहेश पहुंच रहे हैं।

भरमौर हेलीपैड से डलझील के लिए करेंगे प्रस्थान
भद्रवाह से पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल प्रहलाद कुमार, अमर चंद, शेखर, सुभाष कुमार, हरीश कुमार, वीरेंद्र और मान सिंह ने बताया कि उनका जत्था पिछले वर्ष यात्रा पूरी नहीं कर पाया था। इस बार भगवान शंकर के दर्शन को लेकर सभी में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि भरमौर पहुंचने के बाद उनका अगला पड़ाव हेलीपैड रहेगा। वहां से भरमाणी माता के दर्शन करने के बाद वे डल झील के लिए रवाना होंगे। पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन और डल झील में स्नान करने के बाद चंबा लौटकर चौगान में डेरा लगाने की योजना है। श्रद्धालुओं ने कहा कि मणिमहेश भगवान शंकर की आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल है। उनकी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना पूरी होती है। इसी आस्था के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु हर साल मणिमहेश यात्रा में शामिल होते हैं।
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