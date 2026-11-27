चालकों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, संकरे रास्तों से बड़े वाहन निकालना हो रहा मुश्किलसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर के नए बस अड्डे, भद्रम, करियां और चौंतड़ा में सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग से यातायात प्रभावित हो रहा है। यहां खड़े वाहन रास्ते की चौड़ाई कम कर रहे हैं, जिससे खासकर बड़े वाहनों को निकालने में चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।समस्या को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष मनोज टंडन, कैलाश चंद और रोशन लाल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग उठाई है।संघ पदाधिकारियों के अनुसार, संकरे मार्गों से एक साथ वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। इससे जाम लगने के साथ चालकों के बीच कहासुनी की नौबत भी आ जाती है। उन्होंने इन स्थानों पर सड़क हादसों की आशंका जताते हुए कहा कि अव्यवस्थित पार्किंग आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। संघ ने प्रशासन से सड़क किनारे बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई करने और संबंधित स्थानों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।