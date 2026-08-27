Chamba News: आज होने वाले वाहन पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट रद्द

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पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण-सह-उपमंडल अधिकारी (नागरिक) डलहौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि 28 अगस्त को होने वाले वाहन पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट अब आगामी माह में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित आवेदकों से अपील की है कि वे नई तिथि और टेस्ट कार्यक्रम की जानकारी के लिए विभाग की ओर से जारी सूचना पर नजर रखें। नई तारीख की जानकारी मिलने के बाद ही आवेदक निर्धारित समय पर टेस्ट के लिए पहुंचें। संवाद

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डलहौजी (चंबा)। सरकार की ओर से 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के चलते उपमंडल में निर्धारित वाहन पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट रद्द कर दिए गए हैं। इससे 28 अगस्त को टेस्ट के लिए निर्धारित आवेदकों को अब नई तिथि का इंतजार करना होगा।