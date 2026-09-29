Chamba News: निर्माणाधीन मकान पर दो पक्ष भिड़े, क्रॉस एफआईआर दर्ज

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मोती राम निवासी झज्जाकोठी ने शिकायत में बताया कि उसके घर का निर्माण चल रहा है। आरोप है कि 27 सितंबर की रात रमेश, पूर्ण चंद और एक अन्य व्यक्ति उसके घर आए और उनकी पत्नी से हाथापाई की। उसने घर से अंगूठियां और कान की एक बाली ले जाने और मिस्त्रियों से मारपीट करने का भी आरोप लगाया है।वहीं, रमेश कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि 27 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे उसने निर्माणाधीन मकान के बढ़ाए गए छज्जे को लेकर मोती राम से बात की। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मोती राम ने मिस्त्रियों को उसे उठाकर मकान के अंदर ले जाने को कहा, जहां उसके साथ मारपीट की गई।बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी पिंकी से भी हाथापाई का आरोप लगाया। रमेश ने एक मिस्त्री पर ईंट से सिर पर वार करने और मोती राम पर उसकी पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि न्यायालय की रोक के बावजूद संबंधित स्थान पर निर्माण किया जा रहा है।दोनों पक्षों के घायलों को मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल तीसा भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक चंबा विजय सकलानी ने बताया कि दोनों पक्षों को बयान दर्ज करवाने के लिए थाने बुलाया गया है।