Chamba News: पांगी पंचायत समिति पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का कब्जा

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मंगलवार को मिनी सचिवालय किलाड़ के सभागार में हुए चुनाव में कोठी (करयुणी) पंचायत के भाजपा समर्थित शक्ति कुमार को अध्यक्ष चुना गया, जबकि सेचु पंचायत के मान सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।दोनों पदों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के निर्वाचित होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। एसडीएम अमनदीप सिंह ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पंचायत समिति के प्रभावी संचालन के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई।पंचायत समिति की जिम्मेदारी को नियमों के अनुरूप निभाते हुए क्षेत्र की आवश्यकताओं और विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। पूरी चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।