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Chamba News: चयन के बाद भी 17 बेघर परिवारों को नहीं मिला आवास

Wed, 30 Sep 2026 05:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 30 Sep 2026 05:54 AM IST
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17 homeless families have not received housing even after being selected.
डलहौजी (चंबा)। नगर परिषद डलहौजी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 18 बेघर परिवारों में से 17 को अभी तक घर बनाने का लाभ नहीं मिल पाया है। पिछले वर्ष हुए चयन में अब तक केवल एक परिवार को ही आवास निर्माण की सुविधा मिली है। बाकी परिवार घर बनने की राह देख रहे हैं।
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दिशा की बैठक में लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने इस मामले में नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी से जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की ओर से परिवारों को भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
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वहीं, एसडीएम ने बताया कि नौ परिवारों को दो-दो बिस्वा जमीन आवंटित की जा चुकी है। इस पर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जमीन को लेकर परिवारों के बीच आपसी विवाद है और निशानदेही की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
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सांसद ने एसडीएम और नगर परिषद को शीघ्र निशानदेही करवाकर पात्र बेघर परिवारों को योजना के तहत आवास निर्माण की सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि बैठक में मामला उठा है और समाधान के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
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