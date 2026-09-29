Chamba News: जिले के 72 जेबीटी के नियमितीकरण का रास्ता साफ
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 30 Sep 2026 05:52 AM IST
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चंबा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत 72 जेबीटी शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। 30 सितंबर 2026 को दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले इन शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।
पात्र शिक्षकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास पहुंच गई है। विभाग सूची के आधार पर शिक्षकों की सेवा अवधि और पात्रता का सत्यापन कर रहा है।
आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे। लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों में इससे खुशी है।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा मनोहर लाल ने 72 जेबीटी शिक्षकों के नियमितीकरण की पुष्टि की है।
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पात्र शिक्षकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास पहुंच गई है। विभाग सूची के आधार पर शिक्षकों की सेवा अवधि और पात्रता का सत्यापन कर रहा है।
आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे। लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों में इससे खुशी है।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा मनोहर लाल ने 72 जेबीटी शिक्षकों के नियमितीकरण की पुष्टि की है।