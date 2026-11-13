Chamba News: साच पास पर दो फीट हिमपात, पांगी का चंबा से संपर्क कटा

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170 किमी का सफर अब बढ़कर 650 से 700 किलोमीटर हुआ, मरीजों और जरूरी सामान की आवाजाही होगी चुनौतीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात ने सर्दियों की दस्तक दे दी है। चुराह के साच पास और काहलो जोत के अलावा भरमौर और पांगी की ऊंची चोटियों पर वीरवार देर रात बर्फबारी हुई।साच पास में करीब दो फीट हिमपात होने का अनुमान है, जबकि भरमौर और पांगी की पहाड़ियों पर 10 से 16 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फ गिरी है। इसके चलते बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास में सड़क पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही दर्रे की मौसमी बंदी भी शुरू हो गई है। आमतौर पर मौसम के हालात के अनुसार अक्तूबर-नवंबर में साच पास बंद हो जाता है और सर्दियों में इसके दोबारा खुलने की संभावना कम रहती है।मार्ग बंद होने से जनजातीय क्षेत्र पांगी के लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी। साच पास होकर किलाड़ से चंबा की दूरी करीब 170 किलोमीटर है, लेकिन अब लोगों को वाया कुल्लू-मनाली या जम्मू-कश्मीर होकर चंबा पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए करीब 650 से 700 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इस रास्ते से यात्रा में दो से तीन दिन तक लग सकते हैं। इससे लोगों का समय और यात्रा खर्च दोनों बढ़ेंगे।बर्फबारी का असर पांगी में जरूरी सामान की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। हालांकि, सर्दियों के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग पहले ही राशन का भंडारण कर लेते हैं। बावजूद इसके दवाइयों की उपलब्धता और गंभीर मरीजों को उपचार के लिए चंबा पहुंचाना चुनौती बना रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में साच पास की ओर यात्रा न करने की सलाह दी है।उधर, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मान सिंह ने बताया कि बर्फबारी के कारण सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। मौसम खुलने के बाद सड़क बहाली के प्रयास किए जाएंगे।वहीं, आरसी पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि पांगी के लिए अग्रिम राशन और अन्य कोटा पहले ही पहुंच चुका है। ईंधन के लिए बालन भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि आगामी दिनों में बारिश का क्रम जारी रहता है तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और अधिक हिमपात होने की संभावना है।इधर, कृषि उपनिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बारिश और बर्फबारी जिले के किसानों-बागवानों के लिए राहत लेकर आई है। इससे गेहूं और मटर की बिजाई के लिए खेतों में जरूरी नमी आएगी और फसलों की बोआई में मदद मिलेगी।