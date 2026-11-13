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Chamba News: चंबा की समस्याओं पर 16 को धर्मशाला में प्रदर्शन

Fri, 13 Nov 2026 10:15 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:15 PM IST
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Protest in Dharamshala on the 16th regarding issues in Chamba
चंबा। जिला चंबा की समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह के नेतृत्व में 16 नवंबर को धर्मशाला में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कचहरी चौक से तपोवन विधानसभा परिसर तक पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मांगपत्र सौंपा जाएगा।
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जय सिंह ने बताया कि मांगपत्र में चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी और पांगी व भटियात की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की राशि जारी करने की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम की सूचना उपायुक्त चंबा को दी है और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन से आवश्यक व्यवस्था करने का आग्रह किया है। संवाद
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