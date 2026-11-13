Chamba News: चंबा डिपो से सात बसें बाहर, बेड़ा सिमटकर 119 पर पहुंचा

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बसों की कमी से ग्रामीण रूटों पर बढ़ेगा इंतजार, दो बसों वाले मार्गों पर एक बस चलाने की योजनासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चंबा डिपो की सात और बसें निर्धारित आयु पूरी करने के बाद कंडम घोषित कर दी गई हैं। इससे निगम का बस बेड़ा घटकर 119 रह गया है, जबकि एक समय डिपो में करीब 200 बसें थीं।लगातार घटते बेड़े के बीच पहले से प्रभावित बस रूटों का संचालन निगम के लिए चुनौती बनता जा रहा है।बसों की कमी को देखते हुए निगम अब उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रूटों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत कुछ रूटों को मर्ज किया जा सकता है। जिन मार्गों पर पहले दो बसें भेजी जाती थीं, वहां एक ही बस चलाने की योजना है। इससे बसों का उपयोग तो बेहतर हो सकेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को लंबे समय तक बस का इंतजार करना पड़ सकता है। पहले ही कई रूट बसों की कमी के कारण प्रभावित हैं।एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि सात बसें निर्धारित समय पूरा कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें कंडम घोषित किया गया है। डिपो में बसों की कमी को देखते हुए सरकार को नई बसें उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि कंडम बसों के स्थान पर जल्द नई बसें मिलेंगी।