Chamba News: तेलका में तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

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इसमें कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, कुश्ती और वॉलीबाल के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर एसडीएम सुरेंद्र कटोच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान नायब तहसीलदार कमलेश उत्तम, प्रतियोगिता पर्यवेक्षक फिंद्रो राम, जोन-1 प्रभारी वीर सिंह, जोन-2 प्रभारी प्रह्लाद ठाकुर, संयोजक रोशन लाल और एसएमसी अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने और प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। संवाद

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तेलका (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका में सोमवार को अंडर-19 लड़कों की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता 16 सितंबर तक चलेगी।