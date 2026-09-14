Chamba News: संचुई के शिव चेले आज करेंगे चौरासी के लिए प्रस्थान

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17 सितंबर को सुबह चौरासी से डल झील के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पर डल झील तोड़ने की रस्म को निभाएंगे। इसके बाद ही राधाष्टमी का शाही स्नान शुरू होगा। नागरिक उपमंडल अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को संचुई शिव चेले, दशनामी अखाड़ा और चरपट नाथ की छड़ी का मणिमहेश न्यास भरमौर में स्वागत करेगा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संवाद

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भरमौर (चंबा)। त्रिलोचन महादेव वंशज संचुई के शिव चेले मंगलवार को चौरासी के लिए प्रस्थान करेंगे। दो दिन तक वहां रहकर श्रद्धालुओं को मणिमहेश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करेंगे।