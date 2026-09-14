Chamba News: भरमौर हाईवे पर जाम से बढ़ी मणिमहेश यात्रियों की परेशानी

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इस कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। आधे घंटे तक जाम लगा रहा। दो पहिया वाहनों से लेकर चार पहिया वाहन और अन्य बड़े वाहन वहां फंसे रहे। यात्रियों में सुरेंद्र कुमार, चमन सिंह, रवि कुमार, योगराज, केवल, सुनील कुमार और अजय ने बताया कि प्रशासन को हर साल पता होता है कि यात्रा के दौरान हजारों वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर होती है। इसलिए उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। लेकिन, हर बार श्रद्धालुओं को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि चूड़ी में यातायात पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए। संवाद