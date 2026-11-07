Chamba News: आज शाम पांच बजे थम जाएंगे एचआरटीसी की बसों के पहिये

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शाम के सफर के लिए यात्रियों को खुद करनी होगी वैकल्पिक व्यवस्थासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। दिवाली के दिन रविवार को चंबा जिले में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस सेवा शाम पांच बजे के बाद बंद रहेगी। इसके चलते लंबी दूरी और स्थानीय रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को शाम के समय बस सुविधा नहीं मिलेगी।यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों या अन्य साधनों का इंतजाम करना होगा।निगम प्रबंधन ने त्योहार को देखते हुए लंबी दूरी की पांच बस सेवाओं को भी स्थगित रखने का निर्णय लिया है। इनमें शाम 5:15 बजे चंबा-शिमला एसी बस, 6:30 बजे शिमला-परवाणू-बद्दी बस, शाम सात बजे चंबा-देहरादून, रात आठ बजे चंबा-चंडीगढ़ और रात 11:15 बजे चंबा-अमृतसर बस शामिल है। इसके अलावा खज्जियार, नगोड़ी, शक्तिदेहरा, कैला, कलौता, लग्गा, जटकरी, छंडीदेवी, सिढ़कुंड, पनेला, गागला, धुलाड़ा और घरमाणी रूटों पर भी शाम पांच बजे के बाद बसें नहीं चलेंगी। इन रूटों पर बसों को निर्धारित समय से पहले रवाना किया जाएगा, ताकि यात्री समय रहते अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।एचआरटीसी चंबा के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि रविवार को शाम पांच बजे के बाद जिले में लंबी दूरी और स्थानीय रूटों पर बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं। सोमवार से सभी निर्धारित रूटों पर बस सेवाएं सामान्य समय-सारिणी के अनुसार बहाल रहेंगी।