Chamba News: रंगों और सुरों से निखरी नौनिहालों की प्रतिभा

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विजेता सम्मानित, कला के जरिये सीखने और लोक संस्कृति से जुड़ने का अवसरसंवाद न्यूज एजेंसीतेलका (चंबा)। कहीं रंगोली में रंगों की सजावट तो कहीं चित्रकला और कोलाज में बच्चों की कल्पनाशीलता। लोक नृत्य और लोक गायन से सजे मंच पर विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के साथ लोक संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की।शिक्षा खंड सुंडला के खंड स्रोत समन्वयक कार्यालय में आयोजित खंड स्तरीय रंगोत्सव मेले में कक्षा पहली से आठवीं तक के चयनित विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत आयोजित मेले का उद्देश्य कला-समन्वित, अनुभव आधारित और आनंददायी शिक्षा को बढ़ावा देना रहा। कोलाज मेकिंग, रंगोली, लोक नृत्य, लोक गायन, चित्रकला और सुलेख प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण राणा ने मुख्य अतिथि और समग्र शिक्षा के कनिष्ठ अभियंता पवन ठाकुर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। रंगोत्सव के खंड समन्वयक एवं केंद्रीय मुख्य शिक्षक केसरु राम ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि कार्यक्रम संयोजक छाया कुमारी ने व्यवस्था संभाली। मंच संचालन शिक्षक युद्धवीर टंडन और पवन कुमार ने किया।प्रवीण राणा ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को रटने के बजाय करके सीखने और अपनी प्रतिभा पहचानने का अवसर देते हैं। कला और संस्कृति विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और लोक परंपराओं के प्रति जुड़ाव बढ़ाती हैं। समापन पर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।निर्णायक मंडल में इतिहास प्रवक्ता अंजु बाला, केंद्रीय मुख्य शिक्षक बालकृष्ण, कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक ललिता कुमारी और कला अध्यापक मोहिंदर सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षिकाएं और केंद्रीय मुख्य शिक्षक उपस्थित रहे।