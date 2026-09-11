Chamba News: शिविर लगा, सभी पहुंचे...उद्यान विभाग नदारद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

बीडीओ समेत विभागों के अधिकारी आए, उद्यान विभाग को नहीं मिली सूचना, अब अलग से होगा शिविरसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा/साहो। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार कार्यक्रम में उद्यान विभाग की गैरमौजूदगी सवालों के घेरे में आ गई।विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत कीड़ी और अठलुई में हुए कार्यक्रम में बीडीओ समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी, लेकिन उद्यान विभाग की ओर से कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा।कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय सुविधाओं और पात्रता की जानकारी दी गई। क्षेत्र के बागवानों को उम्मीद थी कि उद्यान विभाग के प्रतिनिधि पौधरोपण, फलदार पौधों, अनुदान और बागवानी से जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी देंगे। विभागीय प्रतिनिधि नहीं पहुंचने से ग्रामीण इन जानकारियों से वंचित रह गए।मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यक्रम में सभी विभागों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और सूचना के स्तर पर दोनों विभागों के दावे अलग-अलग सामने आ रहे हैं। उद्यान विभाग का कहना है कि उसे कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं मिली, जबकि बीडीओ के अनुसार उद्यान प्रसार अधिकारी को पंचायत समिति की बैठक में कार्यक्रम के संबंध में मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया था। ऐसे में विभागों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। अब उद्यान विभाग को इन दोनों पंचायतों में अपने स्तर पर अलग से शिविर लगाकर ग्रामीणों और बागवानों को योजनाओं की जानकारी देनी होगी।बीडीओ मैहला बशीर खान ने कहा कि उद्यान विभाग के उद्यान प्रसार अधिकारी को पंचायत समिति की बैठक में कार्यक्रम के संबंध में मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया था। इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई प्रतिनिधि कार्यक्रम में नहीं पहुंचा।उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रमोद शाह ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर विभाग को किसी भी स्तर पर लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई थी। इसी कारण विभाग की ओर से कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया।