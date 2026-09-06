Chamba News: मितरा दा नां चलदा और तेरा यार बोलदा... पर झूमे दर्शक

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मेहर सिंह-मंजू सूर्यवंशी ने भी बांधा समां,आज काकू राम की प्रस्तुतियों का रहेगा इंतजारसंवाद न्यूज एजेंसीसलूणी (चंबा)। सुरंगानी के तीन दिवसीय छिंज मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पंजाबी कलाकार जीत कोटली और प्रती कोटली की दमदार प्रस्तुतियों के नाम रही।लोकप्रिय पंजाबी गीतों की धुन छिड़ते ही पंडाल में बैठे दर्शक अपनी जगह से उठकर थिरकने लगे। ‘मितरा दा नां चलदा’ और ‘तेरा यार बोलदा’ पर दर्शकों ने जमकर ठुमके लगाए। तालियों और सीटियों से पूरा पंडाल गूंजता रहा।कार्यक्रम में मेहर सिंह और मंजू सूर्यवंशी ने भी अपनी प्रस्तुतियों से खूब रंग जमाया। ‘तेरा मेरा लगन’ और ‘लंका दे राजेया कोई बांदरू आया हो’ जैसे गीतों पर दर्शक देर तक झूमते रहे। कलाकारों की हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी।कार्यक्रम में ईडी रजील ब्यास ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जीएम सुरंगानी सीआर शर्मा और मदन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। छिंज मेला कमेटी ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया। इस मौके पर पंचायत प्रधान कमल शर्मा, उपप्रधान सूरज कुमार, बीडीसी सदस्य जय दयाल, महासचिव पवन वर्मा और कमेटी अध्यक्ष आरिफ शेख सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएचओ किहार जगवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस निगरानी बढ़ाई गई है। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज चंबा के लोकप्रिय कलाकार काकू राम की प्रस्तुतियों का दर्शकों को इंतजार रहेगा।