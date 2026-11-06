Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Teachers express protest by wearing black badges; to gather in Dharamshala on the 15th

Chamba News: काले बिल्ले लगाकर जताया रोष, 15 को धर्मशाला में जुटेंगे शिक्षक

Fri, 06 Nov 2026 10:36 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 06 Nov 2026 10:36 PM IST
विज्ञापन
Teachers express protest by wearing black badges; to gather in Dharamshala on the 15th
हरदासपुरा में प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में लंबित मांगों पर मंथन, धरने में भागीदारी का संकल्प
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा खंड हरदासपुरा की आम सभा खंड अध्यक्ष रविकांत शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला अध्यक्ष पुनीत निराला विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में करीब 50 अध्यापकों ने काले बिल्ले लगाकर लंबित मांगों के समर्थन में सरकार के प्रति रोष जताया।
इस दौरान हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे संघर्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने मांगों को पूरा करवाने के लिए संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया।
विज्ञापन

बैठक में 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित धरने को सफल बनाने की रणनीति भी तय की गई। जिला अध्यक्ष पुनीत निराला और खंड कार्यकारिणी ने सभी शिक्षकों से इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उपस्थित अध्यापकों ने आंदोलन को पूरा समर्थन देने और धरने में भाग लेने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर खंड महासचिव ओम प्रकाश ठाकुर, खंड कोषाध्यक्ष उत्तम सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed