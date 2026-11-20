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शिक्षकों को बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर बनाने के तरीके बताए गए। इससे उनकी शैक्षणिक नींव मजबूत हो सकेगी। नरेश ठाकुर, मोहिंदर सिंह, तस्लीम शेख और दीप्ति दास ने स्रोत व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांच दिनों तक शिक्षकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। अंतिम दिन शिक्षकों ने निपुण उत्सव मनाया। इसका लक्ष्य शिक्षकों को प्रशिक्षण में सीखी गई गतिविधियों को विद्यालयों में लागू करने के लिए प्रेरित करना था, ताकि शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकें।