Chamba News: ककीरा स्कूल में विज्ञान के सिद्धांतों से रूबरू हुए विद्यार्थी

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सवाल पूछकर विद्यार्थियों ने समझे वैज्ञानिक प्रयोगसंवाद न्यूज एजेंसीनैनीखड्ड (चंबा)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा में सोमवार को पालमपुर विज्ञान केंद्र की ओर से एक दिवसीय भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई।राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के तहत आयोजित प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक मॉडलों और प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई।प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता, जिज्ञासा और नवाचार की भावना विकसित करना रहा। विज्ञान संचारक ने विभिन्न मॉडलों की कार्यप्रणाली समझाई और प्रयोगों के जरिये वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल व रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया गया कि विज्ञान के सिद्धांत किस तरह व्यवहार में उपयोगी होते हैं।विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडलों और गतिविधियों का उत्साहपूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने प्रयोगों से संबंधित सवाल पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इससे उन्हें पुस्तकों में पढ़े गए सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिला।प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां विद्यार्थियों के लिए सीखने का प्रभावी माध्यम हैं। मॉडलों और प्रयोगों के जरिये विषय को समझने से ज्ञान अधिक स्पष्ट और स्थायी बनता है। उन्होंने पालमपुर विज्ञान केंद्र की पहल की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय में व्यावहारिक ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को महत्व दिया जाता है।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, सवाल पूछने की प्रवृत्ति और नवाचार विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने भी प्रदर्शनी को विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताया।