Chamba News: चनेड़ स्कूल में स्मार्ट कंप्यूटर लैब शुरू, पांच स्कूलों को मिली सौगात

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परियोजना के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करिया, कोलका, मेहला, चनेड़ और राजनगर में स्मार्ट कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त इसी माह 20 अन्य विद्यालयों में भी कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और कंप्यूटर आधारित अध्ययन की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उद्घाटन के दौरान सांसद हर्ष महाजन ने स्कूल प्रभारियों और लैब संचालकों से ऑनलाइन संवाद भी किया। उन्होंने लैब की सुविधाओं और उनके संचालन से जुड़ी जानकारी ली। आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के नए अवसर उपलब्ध करवाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। स्मार्ट कंप्यूटर लैब के माध्यम से विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल संसाधनों और तकनीकी कौशल का व्यावहारिक ज्ञान हासिल कर सकेंगे। इससे उन्हें भविष्य की शैक्षणिक चुनौतियों और रोजगार की संभावनाओं के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा उपनिदेशक विकास महाजन, प्रधानाचार्य संजीव ठाकुर, एचपीसीएल के जीएम बाबा पंडोर, हिमाचल हेड प्रवेश कौशल, एसएमसी अध्यक्ष अनुज ठाकुर, पंचायत उपप्रधान सुधीर चौहान सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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चनेड़ (चंबा)। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनेड़ में स्मार्ट कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने लैब का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पांच विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट कंप्यूटर लैब का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के सौजन्य से संचालित इस परियोजना पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।