Chamba News: राखी को लेकर सुबह से तैयारियों में जुटी रहीं बहनें

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कई बहनों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसें मायके पहुंचने का प्रमुख सहारा बनीं। बसों में सफर कर बहनें भाइयों के घर पहुंचीं और उनकी कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की।ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह रहा। महिलाएं घर का काम निपटाने के बाद बच्चों के साथ मायके के लिए रवाना हुईं। भाइयों ने भी बहनों का स्वागत कर उन्हें उपहार भेंट किए। पूजा, मधु, संगीता, रीता देवी, अंजली और अनीता देवी ने बताया कि वे सुबह ही मायके के लिए निकल गई थीं। एचआरटीसी बसों से आसानी से पहुंचीं। उन्होंने कहा कि भाई की कलाई पर राखी बांधना उनके लिए भावुक और खास पल होता है। त्योहार के चलते बसों में दिनभर यात्रियों की आवाजाही बढ़ी रही। संवाद