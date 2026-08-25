फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Sewerage work in Mehla remains incomplete; people forced to traverse dilapidated roads.

Chamba News: मैहला में सीवरेज का काम अधूरा, बदहाल मार्गों से गुजर रहे लोग

Wed, 26 Aug 2026 10:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 26 Aug 2026 10:26 AM IST
विज्ञापन
Sewerage work in Mehla remains incomplete; people forced to traverse dilapidated roads.
मैहला (चंबा)। सीवरेज की समस्या दूर करने के लिए शुरू हुआ काम अब खुद लोगों के लिए परेशानी बन गया है। मैहला पंचायत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम ठेकेदार ने बीच में ही छोड़ दिया है।
विज्ञापन

इससे योजना का काम अधर में लटक गया है और कई मार्गों की हालत भी खराब हो गई है। अब विभाग ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके बाद नए सिरे से टेंडर करवाया जाएगा, जिसमें करीब छह माह लगने की संभावना है।
विज्ञापन

सीवरेज कार्य के चलते मैहला पंचायत में टाइलें बिछाने का काम भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सीवरेज का शेष काम पूरा होने में छह माह लगेंगे तो तब तक उन्हें खराब मार्गों से ही आवाजाही करनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने मांग की है कि जिन स्थानों पर सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, वहां टाइलें बिछाने की अनुमति दी जाए।
सन्नी, उमेश कुमार, कुलदीप कुमार, नरेंद्र कुमार, पीयूष, कार्तिकेय, रिया, तमन्ना, शबनम और दीपिका ने कहा कि पंचायत के मार्ग लंबे समय से खराब हैं। उन्होंने उपायुक्त से हस्तक्षेप कर मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक सीवरेज लाइन बिछ चुके हिस्से में टाइलें बिछाने की अनुमति देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वे जल्द ही उपायुक्त को लिखित आवेदन सौंपेंगे।

उधर, जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता मनोज ठाकुर ने बताया कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। दोबारा टेंडर करवाकर सीवरेज का शेष कार्य पूरा करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed