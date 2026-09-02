Chamba News: सात मीटर सड़क धंसी, पहाड़ी काटकर बहाल किया हाईवे

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पूर्वाह्न 11:30 बजे सड़क धंसने के बाद करीब दो घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। इससे मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।सूचना मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ी की तरफ सड़क का विस्तार कर वैकल्पिक रास्ता तैयार किया। दोपहर करीब 1:30 बजे हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया।बत्ती दी हट्टी में करीब सात मीटर सड़क धंसी थी, जिससे यातायात पूरी तरह रुक गया था। यात्रियों की सुविधा और मणिमहेश यात्रा को देखते हुए तत्काल कार्य किया गया। धंसे हुए हिस्से में जल्द ही रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा, ताकि भविष्य में सड़क को सुरक्षित रखा जा सके। -साहिल, साइट प्रभारी, एनएचएआई