102 दिन बाद सामने आया सत्ता का चेहरा : सिकंदर

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा/पांगी। जनजातीय प्रवास के दौरान पांगी की शौर पंचायत पहुंचे राज्यसभा सांसद सिकंदर ने मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर चुटकी लेते हुए प्रदेश की सियासत पर निशाना साधा।उन्होंने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के 102 दिन बाद सत्ता का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पद मिलने के बाद व्यवस्था और राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलते हैं, यह अब स्पष्ट हो गया है।सांसद ने कहा कि शिमला में कांग्रेस सरकार के तीन मंत्री और सात विधायक होने के बावजूद जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर भाजपा ने 26 साल बाद भगवा लहराया है। उन्होंने इसे जनता के बदलते रुख का संकेत बताया। कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है और लोकतंत्र में जनता का फैसला ही अंतिम होता है।शौर पंचायत में ग्रामीणों से संवाद के दौरान सांसद ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सुने। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और ग्रामीणों की मांगों को प्रमुखता से उठाने का भरोसा दिलाया।सिकंदर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया। प्रवास के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विकास योजनाओं और क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा हुई।रविवार को राज्यसभा सांसद मिंधल माता मंदिर में शीश नवाएंगे और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।