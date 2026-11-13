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Chamba News: पांच दिन से सड़क पर खड़ी निगम की बस, आवाजाही बनी मुसीबत

Fri, 13 Nov 2026 10:22 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:22 PM IST
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Municipal bus left parked on the road for five days; causes traffic disruption
कोटी पेट्रोल पंप के पास खराब बस से यातायात प्रभावित, न मरम्मत हुई और न हटाने की व्यवस्था
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डलहौजी से सलूणी जा रही बस में आई थी तकनीकी खराबी, जाम लगने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। कोटी पेट्रोल पंप के पास एचआरटीसी की खराब बस पांच दिन से सड़क के किनारे खड़ी है। अब तक न इसकी मरम्मत हो पाई है और न ही इसे वहां से हटाया गया है। बस के कारण सड़क का हिस्सा घिरा रहने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और जाम की स्थिति बन रही है।

स्थानीय लोगों में राकेश कुमार, सोमदत्त, रोहित कुमार, जुगल कुमार, प्रकाश चंद, विनित कुमार और हेमराज ने बताया कि एचआरटीसी की यह बस डलहौजी से सलूणी जा रही थी। कोटी पेट्रोल पंप के पास अचानक तकनीकी खराबी आने से बस बीच रास्ते में खड़ी हो गई। इसके बाद इसे सड़क किनारे लगा दिया गया, लेकिन पांच दिन बीतने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने निगम प्रबंधन से बस की जल्द मरम्मत करवाकर इसे हटाने की मांग की है। एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है। बस की मरम्मत के लिए मेकेनिक भेजा जाएगा।
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