Chamba News: पांच दिन से सड़क पर खड़ी निगम की बस, आवाजाही बनी मुसीबत

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डलहौजी से सलूणी जा रही बस में आई थी तकनीकी खराबी, जाम लगने से वाहन चालकों को हो रही परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कोटी पेट्रोल पंप के पास एचआरटीसी की खराब बस पांच दिन से सड़क के किनारे खड़ी है। अब तक न इसकी मरम्मत हो पाई है और न ही इसे वहां से हटाया गया है। बस के कारण सड़क का हिस्सा घिरा रहने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और जाम की स्थिति बन रही है।स्थानीय लोगों में राकेश कुमार, सोमदत्त, रोहित कुमार, जुगल कुमार, प्रकाश चंद, विनित कुमार और हेमराज ने बताया कि एचआरटीसी की यह बस डलहौजी से सलूणी जा रही थी। कोटी पेट्रोल पंप के पास अचानक तकनीकी खराबी आने से बस बीच रास्ते में खड़ी हो गई। इसके बाद इसे सड़क किनारे लगा दिया गया, लेकिन पांच दिन बीतने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने निगम प्रबंधन से बस की जल्द मरम्मत करवाकर इसे हटाने की मांग की है। एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है। बस की मरम्मत के लिए मेकेनिक भेजा जाएगा।