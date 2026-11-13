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Chamba News: जलशक्ति विभाग सलूणी में 16 से 18 नवंबर तक होंगे साक्षात्कार

Fri, 13 Nov 2026 10:20 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:20 PM IST
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Interviews will be held in the Jal Shakti Department, Salooni, from November 16 to 18.
सलूणी (चंबा)। जलशक्ति विभाग मंडल सलूणी में 10 पदों को भरने के लिए 16 से 18 नवंबर तक साक्षात्कार होंगे। इनमें पैरा पंप ऑपरेटर के चार, पैरा फिटर के दो और मल्टीपर्पस वर्कर के चार पद शामिल हैं।
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अधिशासी अभियंता देवेंद्र राणा ने बताया कि पैरा पंप ऑपरेटर के पदों के लिए 16 नवंबर, पैरा फिटर के लिए 17 नवंबर और मल्टीपर्पस वर्कर के लिए 18 नवंबर को साक्षात्कार निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र भेज दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को पत्र नहीं मिले हैं, वे जलशक्ति विभाग मंडल सलूणी के कार्यालय से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर सुबह 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होना होगा। संवाद
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