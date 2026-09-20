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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Received *langar* at the Thirot festival, but there was no place to sit.

Chamba News: थिरोट उत्सव में लंगर मिला, बैठने की जगह नहीं

Sun, 20 Sep 2026 09:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 20 Sep 2026 09:55 PM IST
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Received *langar* at the Thirot festival, but there was no place to sit.
खुले आसमान के नीचे लंगर ग्रहण करने को मजबूर हुए श्रद्धालु, दूरदराज से पहुंचे लोगों को हुई परेशानी
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पर्याप्त बैठक व्यवस्था न होने से श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी, युवक मंडल ने अगली बार सुधार का दिया भरोसा
संवाद न्यूज एजेंसी
पांगी (चंबा)। चायत पुर्थी के थांदल गांव में शनिवार को आयोजित ऐतिहासिक थिरोट उत्सव में श्रद्धालुओं को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा।
उत्सव में पांगी के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा दूरदराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आयोजन के दौरान लंगर की व्यवस्था की गई, लेकिन श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया।
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इसके चलते कई श्रद्धालुओं को खुले आसमान के नीचे बैठकर लंगर ग्रहण करना पड़ा। इससे विशेषकर दूरदराज से पहुंचे लोगों को दिक्कतें पेश आईं। श्रद्धालुओं ने कहा कि लंगर की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने से परेशानी हुई। उनका कहना था कि धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, इसलिए लंगर के साथ बैठने की व्यवस्था भी पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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पंजीकृत युवक मंडल थांदल के प्रधान काली दास शर्मा और सचिव देवराज ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में रही कमी को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के साथ बैठने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भविष्य में बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
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