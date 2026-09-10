Chamba News: 58 बीघा निजी भूमि अधिग्रहण पर जन सुनवाई, प्रभावितों ने उठाए मुआवजे और पुनर्वास के मुद्दे

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संवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र पांगी में संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की जन सुनवाई वीरवार को पंचायत विश्राम गृह साच में हुई। इसकी अध्यक्षता आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने की।जन सुनवाई में साच, फिंडरू और रेई पंचायतों के प्रभावित परिवारों ने भाग लिया। लोगों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े मुद्दे प्रशासन के समक्ष रखे। प्रभावितों ने अपनी आपत्तियों और सुझावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा।संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के किलोमीटर 96 से 125 तक निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए माहलियात, धमोह, पुरथी, छोएड़, रेई, फिंडरू और साच क्षेत्रों में करीब 58 बीघा निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों की आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए तथा नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य प्रभावित लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर देना है। सभी आपत्तियों और सुझावों पर निर्धारित नियमों के तहत विचार किया जाएगा, ताकि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को पारदर्शी और उचित तरीके से अंतिम रूप दिया जा सके।इस दौरान बीआरओ 94 आरसीसी के मेजर पारस कोचर, तहसीलदार संदीप कुमार, खंड विकास अधिकारी आस्था पवार और कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ नरेश कुमार नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के बाद आवासीय आयुक्त ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साच का निरीक्षण भी किया।