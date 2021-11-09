फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Power is going out 10 times a day during Holi.

Chamba News: होली में दिन में 10 बार गुल हो रही बिजली

Wed, 14 Oct 2026 12:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Power is going out 10 times a day during Holi.
होली (चंबा)। होली क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोग परेशान हैं। एक सप्ताह से जारी बिजली की आंखमिचौनी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होली, तहसील कार्यालय और पुलिस चौकी सहित आसपास के क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। दिन में करीब 10 बार बिजली गुल होने से कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों को भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए स्थापित तीन ट्रांसफार्मरों में से दो खराब हो चुके हैं। इनमें दो ट्रांसफॉर्मर 250-250 केवीए और एक 125 केवीए क्षमता का है। दो ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति का पूरा दबाव एक ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा है। इसके चलते बार-बार बिजली बाधित हो रही है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिजली की अनियमित आपूर्ति का असर स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर पड़ रहा है। दूरदराज के गांवों से इलाज करवाने और तहसील संबंधी कार्यों के लिए होली पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों विनोद कुमार, अमित कुमार, रोशन लाल, सुरेंद्र सिंह, देविया राम, राज कुमार आदि का कहना है कि बार-बार बिजली गुल होने से जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द ठीक करना या उनके स्थान पर नए ट्रांसफार्मर स्थापित करना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को कुलेठ पंचायत के प्रधान श्याम लाल और जिला परिषद सदस्य सुभाष कुमार के समक्ष भी उठाया है। लोगों ने बिजली बोर्ड से मांग की है कि जल्द समस्या का समाधान किया जाए। बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता जीत राम का कहना है कि समस्या का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब एक सप्ताह का समय लग सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed