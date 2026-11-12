Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Players from Chamba to showcase their skills at the state-level football tournament

Chamba News: राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे चंबा के खिलाड़ी

Thu, 12 Nov 2026 10:30 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 12 Nov 2026 10:30 PM IST
विज्ञापन
Players from Chamba to showcase their skills at the state-level football tournament
14 से 17 नवंबर तक मंडी के पड्डल मैदान में भिड़ेंगी 13 टीमें, शुभम संभालेंगे चंबा की कमान
विज्ञापन

58वीं सीनियर पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में लाहौल-स्पीति को छोड़ सभी जिलों की टीमें लेंगी हिस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मंडी के पड्डल मैदान में 14 से 17 नवंबर तक होने वाली 58वीं हिमाचल प्रदेश सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में चंबा के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वावधान में जिला फुटबॉल संघ मंडी के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों की टीमों के अलावा साई कांगड़ा की टीम भी हिस्सा लेगी। कुल 13 टीमों के बीच खिताब के लिए मुकाबले होंगे।
विज्ञापन

प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। सभी टीमों को चार ग्रुपों में बांटा गया है। जिला फुटबॉल संघ चंबा के सचिव नरेश खन्ना ने बताया कि ग्रुप-ए में डीएफए चंबा, डीएफए मंडी-द्वितीय, डीएफए सिरमौर और डीएफए सोलन को रखा गया है। ग्रुप-बी में डीएफए हमीरपुर, डीएफए बिलासपुर और साई कांगड़ा की टीमें शामिल हैं। ग्रुप-सी में डीएफए ऊना, डीएफए शिमला और डीएफए कुल्लू, जबकि ग्रुप-डी में डीएफए मंडी-प्रथम, डीएफए किन्नौर और डीएफए कांगड़ा की टीमें मुकाबले में उतरेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए चंबा की 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है। टीम की कमान शुभम को सौंपी गई है, जबकि साहिल शेखर उपकप्तान होंगे। टीम में सक्षम ठाकुर, साहिल शेखर, अभिनंदन सिंह राणा, अभिनव गुरंग, कार्तिक, आदित्य, विक्रम सिंह, दीपक कुमार, तनिश ठाकुर, शुभम, कुशल, कर्षित ठाकुर, लकी, निलेश शर्मा, यतिन महाजन और कमाल विशाल शामिल हैं।

वहीं, मनु, अरहार, कार्तिक कुमार, तपिश ठाकुर, कृष ठाकुर और सौरव को स्टैंडबाय खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। टीम के साथ फुटबॉल कोच प्रेम भूषण हितैषी और मैनेजर नरेश खन्ना भी मंडी जाएंगे।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed