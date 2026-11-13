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Chamba News: फूलयात्रा को मिला राज्यस्तरीय मेले का दर्जा

Fri, 13 Nov 2026 10:14 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:14 PM IST
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Phoolyatra granted the status of a state-level fair
मंत्रिमंडल की मंजूरी से पांगीवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी, क्षेत्र में खुशी
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ललित ठाकुर और सुरजीत भरमौरी ने मुख्यमंत्री व जनजातीय मंत्री का जताया आभार
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जनजातीय क्षेत्र पांगी की आस्था और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक फूलयात्रा अब राज्यस्तरीय मेले के रूप में पहचान बनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे राज्यस्तरीय मेले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस फैसले से क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है।
जिला मार्केट कमेटी के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने पांगी प्रवास के दौरान लोगों की मांग को देखते हुए फूलयात्रा को राज्यस्तरीय दर्जा देने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी से अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का रास्ता साफ हो गया है।
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कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह भरमौरी ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फूलयात्रा पांगी की धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। राज्यस्तरीय पहचान मिलने से इसे व्यापक मंच मिलेगा और पांगी की संस्कृति को प्रदेशभर में पहचान मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री और जनजातीय मंत्री का आभार जताया।
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